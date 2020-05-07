شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الملابس: خطة جديدة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة بعد انتهاء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عن تجهيز خطة واضحة المعالم للارتقاء بصادرات الملابس الجاهزة، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمة كورونا، إضافة إلى استهداف عدد من الأسواق الجديدة لزيادة حصيلة الصادرات.

وأضافت فى تصريحات خاصة، أنها تعكف على دراسة الأسواق فى الفترة الحالية، لتنتهى من رؤية وخطة كاملة تسعى من خلالها استهداف أسواق معينة، من أجل زيادة الصادرات، على أن يتم التنسيق مع كافة المصدرين فى هذا الشأن.

وتراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 3% لتبلغ 267 مليون دولار في مقابل 277 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2019، وشكلت صادرات الملابس خلال فبراير لتسجل 127 مليون دولار في مقابل 140 مليون دولار بتراجع قدره 4%.

واستحوذت الولايات المتحدة الامريكية على 54.3% من اجمالي صادرات الملابس المصرية، بالرغم من تراجعها بنسبة 7% خلال أول شهرين من العام الجاري لتبلغ 145 مليون دولار في مقابل 156 مليون دولار خلال أول شهرين من 2019.

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واستقرت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الأوروبية عند 85 مليون دولار، بينما تراجعت للدول العربية بنحو 17% لتبلغ نحو 10 ملايين دولار مقابل 12 مليون دولار.

كما انخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الافريقية بنحو 23% لتسجل نحو 214 ألف دولار مقابل 277 ألف دولار ، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة الى باقي دول العالم بنحو 14% لتبلغ 26 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار.

وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة وفقا لدرجة التصنيع أشار التقرير الى تراجع صادرات (المصنرات) خلال يناير وفبراير 2020 بنحو 22% لتبلغ نحو 78 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار في يناير وفبراير 2019.

وأوضح التقرير أن صادرات مصر من “الملابس الداخلية” حققت زيادة بلغت نحو 35% لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار، فيما تراجعت صادرات “ملابس الأطفال” بنحو 55% لتبلغ 881 ألف دولار مقابل مليوني دولار.

وانخفضت صادرات “الجاكيتات وبليزرات” بنسبة 77% لتبلغ 420 ألف دولار مقابل 1.798 مليون دولار، و “القمصان والبلوزات” بنحو 4% لتسجل نحو 353 ألف دولار مقابل 584 ألف دولار، بينما ارتفعت صادرات “الجوارب والقفازات” بنحو 9%.