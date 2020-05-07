شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للقطن: الأصول المحصورة ستمول مشروعات التطوير بتكلفة 21 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الأصول التى تم حصرها وتغيير شهادات الصلاحية لها من صناعى إلى سكنى وعقارى وتجارى، معدة للبيع فى مزادات علنية ،بغرض توفير تمويل لمشروعات التطوير التى ستتكلف نحو 21 مليار جنيه.

وأضاف المصدر أن الأولوية الأولى هى البيع ، لتوفير سيولة للتطوير، ولسداد جزء من مديونية شركات القطن والغزل والنسيج لصالح عدد من الجهات الحكومية ، ومنها ديون متراكمة نتيجة لخسائر المرحلة للشركات ، كاشفا أن حجم الأصول كبيرة وقيمتها مرتفعة.

ولفت إلى أن الاصول عبارة عن أراضى مميزة فى عدد من المحافظات ، وتمثل ركيزة تطوير شركات الغزل والنسيج.

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يشار إلى أنه بالفعل تم حصر جميع الأصول بشكل كامل ودقيق وشامل على مستويات الشركات كلها، وبالفعل تم الرفع المساحى لكافة المحالج.

وحول مساحة تلك الأراضى الجاهزة للبيع والتى كانت عبارة عن محالج قديمة أصبحت بعيدة عن مناطق زراعات القطن وباتت فى وسط الكتل السكنية ، أشار المصدر إلى أنها تبلغ نحو 1.4 مليون متر مربع، قيمتها التقديرية تتعدى 32 مليار جنيه.