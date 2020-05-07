شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال تداولات امس الاربعاء،حيث سجل ارتفاع بلغ 5322 نقطة، وانخفاض بلغ 5264 نقطة، بينما اغلق عند مستوى 5288 نقطة، مقتربا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 4500 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,234 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,319 نقطة