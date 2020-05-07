شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 8758 نقطة، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 9000 نقطة، وفي ظل عدم وجود اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 9000 ومستوى 8300 نقطة خلال الأيام والاسابيع القادمة حتى اختراق احدهم.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,686 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,826 نقطة
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