شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 66 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 64 فلس، وبالتزامن مع استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 60 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 64.0 بينما مستوى المقاومة هو 68.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط