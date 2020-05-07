شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم لهدفه السعري المتوقع عند متسوى 480 فلس، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 479 فلس منخفضا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، وفي ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 450 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 485 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 473 بينما مستوى المقاومة هو 480 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط