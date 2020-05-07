شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 167 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ومكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 153 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 173 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 165.7 بينما مستوى المقاومة هو 169.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط