شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (KCPC) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 260 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة،وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 270 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 250 ثم 225 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 275 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 255 بينما مستوى المقاومة هو 265 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط