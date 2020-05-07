شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫625 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 0٫65 ريال، ملامسا بذلك الحد السفلي من السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud” مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫58 ريال كمستوى أول ثم 0٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط