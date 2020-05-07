شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1٫885 ريال، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 2٫10 ريال كمستوى أول ثم 2٫30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.83 وبين مستوى المقاومة هو 2.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد