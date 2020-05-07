شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في رابع جلسات الأٍسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6٫051 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 6٫199 ريال، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5٫75 ريال كمستوى اول،شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 6٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.16 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط