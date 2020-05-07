شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0٫722 ريال، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 0٫77 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 0٫64 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط