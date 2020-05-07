الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 07-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً واضحاً لمستوى 0.9730 واستقر فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.9800 وتمتد إلى 0.9900.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9730 والثبات دونه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9820
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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