الاقتصاد

الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 07-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً لمستوى 0.6407 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 0.6236 كهدف سلبي أول.

 

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6407 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للتعافي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6300 والمقاومة 0.6450

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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