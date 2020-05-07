شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي قوي يوم أمس ليهاجم مستوى 29.80، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد ليحاول الارتقاء فوق هذا المستوى، مما يشجّعنا على ترجيح مزيد من التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 32.20 مجدداً.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، ليعزز التوقعات الإيجابية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالتماسك فوق 29.80 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي ليتجه نحو 27.90 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.50 والمقاومة 32.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد