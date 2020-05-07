شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر دعم القناة – تحليل - 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً بعد اختبار دعم القناة الصاعدة، حيث يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 26.80.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 22.00 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو 19.05 كهدف سلبي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.50 والمقاومة 26.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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