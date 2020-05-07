شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض بهدوء – تحليل - 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 15.08، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن محطّتنا التالية تتواجد عند 14.17.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 15.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.50 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط