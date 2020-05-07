الذهب يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 07-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر الذهب لضغط سلبي واضح يوم أمس، حيث وصل إلى مستوى الدعم المحوري 1678.45، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة للابتعاد عن المستوى المذكور، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، مدعوماً بتحرّك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبع في البيع، بانتظار التوجه نحو هدفنا الرئيسي الأول المتوقع عند 1747.43.
نشير إلى أن اختراق 1727.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف الإيجابية التي تمتد إلى 1785.00 بعد تجاوز الهدف الأول، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1678.45 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1675.00 والمقاومة 1720.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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