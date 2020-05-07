شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته الإيجابية بشكل قوي ليبتعد عن مستوى 1.4015، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.4265، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 1.4015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4265
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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