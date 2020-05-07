شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينجح بالكسر – تحليل - 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من كسر مستوى 106.44 وإغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي المنتظر عند 105.20.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 106.44 يمثّل شرط أول لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.20 والمقاومة 106.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط