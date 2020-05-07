الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 07-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالانخفاض ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.2304، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص كسر المستوى المذكور وامتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.2093 على المدى القصير.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 1.2515.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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