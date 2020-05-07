شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالانخفاض – تحليل - 07-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون حاجز 1.0800، ويتحرك داخل قناة هابطة تظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.0700 ثم 1.0640.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.0840 ثم 1.0865 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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