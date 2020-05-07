شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:36 صباحًا, 7 مايو 2020 م المناطق - الرياض سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، عند إغلاق السوق اليوم، تبايناً في الأداء.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 218.45 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 23664.64 نقطة، فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 20.02 نقطة، أو 0.70 بالمئة، ليغلق عند 2848.42 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 45.27 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 8854.39 نقطة.

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