شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت لانحسار الطلب الخارجى جراء "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس فاروق مصطفى عضو شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات، تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40 %، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك فائض ملحوظ فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، لذلك لابد من فتح المزيد من الأسواق التصديرية، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة.

وتراجعت صادرات الأسمنت، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وقال التقرير، إن مصر صدرت أسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى "مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا .

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وكشف استحواذ 5 دول على 66.6% من إجمالى صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من يناير- مارس 2020 بنحو 20.658 مليون دولار، يأتى على رأسها ليبيا والتى انخفضت قيمة صادرات الأسمنت لها بنسبة 36% لتسجل 11.002 مليون دولار فى مقابل 17.316 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019. وجاءت أمريكا فى المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصرى بما قيمته 2.732 مليون دولار مقارنة بنحو 2.869 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 5%..

وانخفضت صادرات الأسمنت إلى السعودية بنسبة 43% خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 2.192 مليون دولار فى مقابل 3.848 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفعت الصادرات إلى أوغندا لنحو 2.324 مليون دولار مقارنة بنحو 1.756 مليون دولار بنمو بلغ 32%.

وزادت صادرات الأسمنت إلى كينيا خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 26% لتسجل 2.408 مليون دولار مقابل 1.913 مليون دولار خلال الربع نفسه خلال 2019