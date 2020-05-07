تعرف على آخر تطورات منح الشركات المساندة التصديرية فى 10 معلومات

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وفيما يلى آخر تطورات منح مساندة الشركات فى 10 معلومات. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ملف المساندة التصديرية أحد أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التجارة، وذلك من أجل سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، من أجل المساعدة فى الارتفاع بالصادرات المصرية للخارج.وفيما يلى آخر تطورات منح مساندة الشركات فى 10 معلومات. 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية توقع اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات. تنسيق بين وزارتى الصناعة والمالية للتسهيل على المصدرين لصرف مستحقاتهم. تنسيق بين وزارتى الصناعة والمالية للتسهيل على المصدرين لصرف مستحقاتهم. تكليفات من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية. إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شركة بقيمة 2 مليار و 900 مليون جنيه. إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شركة بقيمة 2 مليار و 900 مليون جنيه. تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات المصدرة خاصة في ظل أزمة فيروس «كورونا». Advertisements الإسراع فى توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة لضخها في الإنتاج. الإسراع فى توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة لضخها في الإنتاج. سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي. تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين مع ممثلي 77 شركة محلية وأجنبية. تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين مع ممثلي 77 شركة محلية وأجنبية. صرف المستحقات المتأخرة لدى دون الحاجة لتقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة «كورونا». بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ يناير وحتى نهاية أبريل الماضى 2 مليار و133 مليون جنيه. بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ يناير وحتى نهاية أبريل الماضى 2 مليار و133 مليون جنيه.

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