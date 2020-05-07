شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر تكنولوجيز" يغلق على انخفاض قبيل إعلان نتائج الأعمال الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل إصدار نتائج الأعمال الفصلية فضلا عن ورود عدة تقارير سلبية بشأن خطط الشركة.



وكانت ولاية كاليفورنيا قد أعلنت أمس رفع دعاوى قضائية ضد "أوبر" و"ليفت" بسبب تضليلهما السلطات بشأن توصيف السائقين واعتبارهم بمثابة مقاولين مستقلين وليسوا موظفين من أجل عدم منحهم حقوقا مثل الإجازات المرضية مدفوعة الأجر وغير ذلك من المزايا.



وسوف تعلن "أوبر" يوم الخميس بعد إغلاق "وول ستريت" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول الذي تزامن مع أزمة فيروس "كورونا".

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وأعلنت "أوبر" في وقت سابق اليوم الأربعاء إخطار ما يقرب من 3700 موظف لديها بخطتها لتسريحهم من العمل.



وأوضحت تقارير صحفية بأن المدير التنفيذي للشركة "دارا خسروهاشي" التقى عددا من الموظفين والمسؤولين للتحدث معهم بشأن خطة تسريح العمالة التي ستكون جاهزة خلال أسبوعين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أوبر" بنسبة 0.9% وأغلق عند 27.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 28.06 دولار بنيما سجل أقل سعر عند 26.8 دولار.