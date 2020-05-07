شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق في الأغلب على انخفاض بعد بيانات سلبية وهبوط قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا ناسداك) خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات حكومية سلبية فضلا عن الضغوط على قطاع الطاقة بسبب خسائر النفط.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته ستمضي قدما في إجراءات إعادة فتح الاقتصاد حتى لو تسببت هذه الخطوة في زيادة الإصابات والوفيات بسبب كورونا.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القطاع الخاص الأمريكي خسر 20.2 مليون وظيفة في الشهر الماضي من فقدان 149 ألف وظيفة فقط خلال مارس/آذار.



وفي سوق الخام، هبطت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.3% وأغلقت عند 23.99 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 26.08 دولار وأقل سعر عند 22.5 دولار.

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وهبط سعر "برنت" بنسبة 4% مغلقا عند 29.72 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 32.2 دولار وأقل سعر عند 28.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 218 نقطة) إلى 23664 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 24054 نقطة وأقل مستوى عند 23661 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 2848 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2891 نقطة وأقل مستوى عند 2847 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 8854 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8933 نقطة وأقل مستوى عند 8819 نقطة.