شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تنخفض رغم التوقعات بشأن برودة الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل المخاوف في الأسواق بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين فضلا عن حالة الطقس في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.



وتوقعت مصادر لدى وكالة الأرصاد الجوية بأن الولايات المتحدة خاصة المناطق السرقية سوف تتعرض في الأيام القليلة المقبلة خلال مايو/أيار لحدث غير معتاد يشهد رياحا شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي.



وأوضحت المصادر بأن بعض المناطق في أمريكا سوف تتعرض لتساقط نادر للثلوج في مثل هذا الوقت من العام.

Advertisements



وفي سياق آخر، تصاعدة حدة التوترات والتراشق في التصريحات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا.



وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية ضد الصين بسبب سوء تعاملها مع الأزمة والتسبب في انتشار الفيروس عالميا.



من جانبها، ردت بكينن بأنه من غير الجيد للجميع إلقاء مسؤولية كورونا على بكين كما أن التهديد بالرسوم الجمركية سيؤثر سلبا على كافة الأطراف.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% إلى 5.16 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 5.21 دولار بينما سجل أقل سعر عند 5.13 دولار.