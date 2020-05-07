شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يغلق مرتفعا بنحو 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 3% مستفيداً من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات الأمريكية الأمر الذي يبشر بعودة الأمور إلى طبيعتها.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته ستعكف في الفترة المقبلة على إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي مع الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين قدر الإمكان.

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وأضاف "ترامب" بأن إجراءات فتح الاقتصاد ستعود بنفع أكبر على المواطنين حتى لو زاد عدد الإصابات بالفيروس التاجي والوفيات أيضا مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة عدد الوفيات إلى أكثثر من 100 ألف حالة خلال أسابيع.



ومن شأن المضي قدما في إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي عودة الحياة اليومية وإعادة افتتح المصانع والأنشطة التجارية، ومن بينها بالطبع صناعة السيارات المتضررة بشكل كبير من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال موتوزر" بنسبة 2.9% وأغلق عند 21.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 23.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 21.8 دولار.