القطاع الخاص الأمريكي يخسر 20 مليون وظيفة في إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، مع رهانات المستثمرين على إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة، رغم أنها قاومت ضغوط تقرير وظائف القطاع الخاص في بداية الجلسة.

وتعـززت شهية المخاطرة لـدى المستثمريـن بعدمـا قـال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات، أمس الأول الثلاثاء، إنه يجب إعادة فتح الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من المعاناة، ويأتي أداء «وول ستريت» بعد إعلان تقرير وظائف القطاع الخاص الشهري في الولايات المتحدة خلال إبريل الماضي، والذي أظهر فقدان وظائف بوتيرة تاريخية تجاوزت 20 مليون وظيفة.

وانخفض مؤشر «داو جونز» بأكثر من 0.11%، كما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.3%، فيما صعد المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي «ناسداك» بأكثر من 1.07%.

وتوقع المحللون خسارة 21 مليوناً ونصف المليون وظيفة في إبريل مقابل 149 ألفاً في مارس.

وفي القارة العجوز، لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح، أمس الأربعاء، حيث عززت مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة، والصين، الشكوك بشأن انتعاش اقتصادي سريع، على الرغم من تخفيف العديد من الدول إجراءات العزل العام.

واستقـــر المؤشــر ستوكس 600 الأوروبي، حيــث فاق تأثير خسائر في قطاع النفط والغاز بعد موجة صعود فــي الآونة الأخيرة، مكاسب أسهم الرعاية الصحية. كما ظلت المعنويات العالمية هشة أيضاً، حيث هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين مجدداً، وحثها على التحلي بالشفافية في ما يتعلق بمنشأ تفشي فيروس كورونا المستجد. (وكالات)