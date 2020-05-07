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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * وافق مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة» على تأجيل الإعلان عن بيانات الربع الأول لحين الانتهاء من عملية التدقيق عملاً بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، وأعرب المجلس عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها الإدارة للحد من تأثير فيروس « متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * وافق مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة» على تأجيل الإعلان عن بيانات الربع الأول لحين الانتهاء من عملية التدقيق عملاً بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، وأعرب المجلس عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها الإدارة للحد من تأثير فيروس « كورونا » في الموظفين والأعمال. * أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» عن شرائها 760 ألف سهم من أسهمها بسعر 0.264 درهم، ليتبقى 208.4 مليون سهم للشراء بحسب موافقة الهيئة. * أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة أنها تعمل على تسوية القروض خلال الفترة الحالية ما سينعكس على ميزانيتها وتخفيض الخسائر المتراكمة خلال 2020، وذلك لتعديل الوضع الحالي من تجاوز الخسائر المتراكمة بنسبة 20% من رأس المال

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