زيـادة فـي وظائـف المهـارات التقنيـة العاليـة

كشف بحث جديد أجرته مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، أن المؤسسات في دولة الإمارات تشهد طلباً متزايداً على الأشخاص من ذوي المهارات التكنولوجية العالية.

وقد شمل البحث الذي أجرته شركة IDC للأبحاث بتكليف من «مايكروسوفت» تحت عنوان «مهارات العمل المستقبلية»، الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، في ما يتعلق بالرؤى والتوجهات والتحديات التي تواجه المنطقة في خضم رحلة التحول الرقمي.

وفي سياق متصل، أظهر التقرير أن أكثر من 90% من المؤسسات في دولة الإمارات تمضي قدماً نحو تنفيذ مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها، وبالرغم من ذلك لا تزال هناك فجوات في الخبرات والمهارات الرقمية اللازمة لدفع عجلة مبادرات التحول الرقمي الطموحة، وينطبق هذا الحال على وجه الخصوص، في مجالات معينة مثل التسويق، والمبيعات، والموارد البشرية، كما أفادت الدراسة نفسها بأن 66% من الشركات في دولة الإمارات تشهد زيادة في الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية عالية على مدار العامين، أو الثلاثة أعوام المقبلة.

علاوة على ذلك، تُشكل خطة الاحتفاظ بالموظفين الحاليين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتوظيفهم بالشكل الصحيح، استراتيجية ذات فاعلية، حيث أوضحت 77% من الشركات أنها تجد أن هذه الطريقة فعالة لاكتساب المهارات الرقمية التي تحتاج إليها، كما كشفت الدراسة نفسها أن نحو 70% من الشركات تمتلك برامج مخصصة لإعادة تطوير هيكلة القوى العاملة لديها، علماً بأن العديد من تلك البرامج متوفرة من خلال إمكانية الاستفادة منها، أو حضورها عن بُعد.