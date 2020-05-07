شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعين بنوكاً لإصدار سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر قولها: إن البحرين عينت بنوكاً بشأن إصدار محتمل لسندات دولارية على شريحتين، ويشمل صكوكاً لأجل أربعة أعوام ونصف العام، وسندات تقليدية لأجل عشرة أعوام.

وذكرت المصادر أن البحرين عينت بنك «إيه.بي.سي»، وبنك الخليج الدولي، و«إتش.إس.بي.سي»، و«جيه.بي مورجان»، وبنك البحرين الوطني، و«ستاندرد تشارترد» لترتيب اجتماعات عبر الهاتف مع المستثمرين، وتعقب ذلك صفقة بالحجم القياسي تخضع لأوضاع السوق.

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