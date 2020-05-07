منطقة اليورو تتجه صوب كساد قياسي والتضخم يتبدد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، انكماشاً قياسيا بنسبة 7.7% في اقتصاد منطقة اليورو، هذا العام، بسبب جائحة (كوفيد-19) وسيتبدد التضخم تقريباً، فيما سيتضخم الدين العام، وعجز الميزانية.

وقال باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية «تشهد أوروبا صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم».

وأضاف «لن يكون عمق الكساد وقوة التعافي متساويين، وسيخضعان لسرعة رفع إجراءات العزل وأهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد والموارد المالية في كل دولة».

ومع انكماش الاقتصاد هذا العام، تتوقع المفوضية أن تصل أسعار المستهلكين لحالة من الركود التام تقريباً. وقالت إن معدل التضخم سيتباطأ إلى 0.2% في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1% في العام المقبل، عندما تعود منطقة اليورو إلى معدل نمو 6.3%. وأضافت أن الاستثمارات ستتراجع 13.3% هذا العام.

وسيصل عجز الموازنة في منطقة اليورو إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بفعل جهود الحفاظ على الاقتصادات مقارنة مع 0.6% في العام الماضي. ومن المتوقع أن يعاود العجز الانكماش مجدداً في 2021 إلى 3.5%.

وقالت المفوضية إن زيادة الدين العام ستحتاج إلى وقت أطول لمعالجتها، حيث تتوقع أن يقفز دين منطقة اليورو إلى 102.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 86% في العام الماضي، على أن يتراجع قليلاً إلى 98.8% في 2021.

وستكون إيطاليا، واليونان، وإسبانيا، والبرتغال، ضمن البلدان الأكثر تضرراً من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، فيما ستتحمل لوكسمبورج، ومالطا، والنمسا، الصدمة على نحو أفضل.

من جهة أخرى، كشف مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو توقف تقريباً في الشهر الماضي، حيث اضطرت المصانع والمتاجر والمطاعم لإغلاق أبوابها، فيما توقفت الأنشطة الترفيهية بفعل إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصاب فيروس كورونا نحو 3.6 مليون شخص، وأودى بحياة ما يربو على 250 ألفاً. ومع مطالبة الحكومات السكان بعدم الخروج من المنازل تراجع النشاط الاقتصادي، واضطربت سلاسل الإمداد بشدة.

ولمعالجة الأثر الاقتصادي، تعهد البنك المركزي الأوروبي بشراء أصول تتجاوز قيمتها تريليون يورو هذا العام، فيما خصصت الحكومات مئات المليارات لخطط إنفاق تهدف لدعم الشركات والأسر.

لكن هذه الجهود قد لا تكون كافية.

وهوت القراءة النهائية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 13.6 في إبريل/ نيسان، مقارنة مع مستوى منخفض بالفعل في مارس/ آذار عند 29.7.

والمستوى المسجل في إبريل/ نيسان هو الأدنى منذ بدء إجراء المسح في 1998. وعلى الرغم من أنه أفضل بقليل من قراءة أولية عند 13.5 فإنه يبتعد بشدة عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو، والانكماش.

وتبدد الطلب تقريباً في ظل بقاء المستهلكين القلقين بشأن صحتهم ومستقبل وظائفهم في المنزل وامتناعهم عن الإنفاق، على الرغم من خفض الشركات للأسعار في أحد أكبر المعدلات في تاريخ المسح. ومع إغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد، تعثر قطاع الخدمات المهيمن على التكتل وتوقف النشاط فيه تماماً. وهوى مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى المستوى المتدني 12.0 مقارنة مع 26.4 في مارس/ آذار، وإن كان يزيد قليلاً على تقديرات أولية عند 11.7. وبدأت بعض البلدان في المنطقة بتخفيف إجراءات العزل العام على نحو تدريجي. وعلى الرغم من استمرار حالة التشاؤم الشديد فإن التفاؤل زاد على نحو طفيف. وارتفع مؤشر توقعات شركات قطاع الخدمات إلى 34.3 في إبريل/ نيسان مقارنة مع 33.5 في مارس/ آذار.