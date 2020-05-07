أوروبا عاجزة أمام ركود تاريخي مؤلم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت المفوضية الأوروبية حدوث ركود «تاريخي» في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد تفشي وباء «كوفيد-19» على نطاق واسع مخلفاً آثاراً على الاقتصاد.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني أن «أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير» الذي حدث في عام 1929.

وتتوقع المفوضية حدوث انخفاض قياسي في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7,7% في منطقة اليورو ثم حدوث انتعاش بنسبة 6,3% في عام 2021.

وتشكل هذه الكارثة ضغطاً على بروكسيل لتقديم خطة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي الأوروبي. إلا أن هناك انقساماً بين الأوروبيين حول الحلول الواجب اعتمادها.

وقال جنتيلوني: «نبذل جهداً كبيراً. هذا ليس عملاً سهلاً؛ أتوقع ولادة الخطة في الأسابيع المقبلة، وأنا واثق (بأن الدول الأعضاء) ستوافق عليها في يونيو/حزيران».

وأضاف: إن «عمق الركود وقوة الانتعاش سيتفاوتان بحسب البلدان، تبعاً لسرعة رفع تدابير العزل وأهمية الخدمات في كل اقتصاد مثل السياحة والموارد المالية لكل دولة».

وكما كان متوقعاً، فإن الدول التي ستسجل أسوأ ركود لها هذا العام، بحسب المفوضية، هي بحسب التسلسل اليونان (-9,7%) وإيطاليا (-9,5%) وإسبانيا (-9,4%)، البلدان الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة.

وأقر جنتيلوني بأن «علينا القيام بعمل شاق ليتمكن هذا القطاع من الصمود في الصيف».

وتعتزم المفوضية الأوروبية أن تطرح الأسبوع المقبل خطة خاصة بالسياحة مع خطوط عريضة تتناول الشروط الصحية في الأماكن التي يقصدها من يمضون عطلهم.

وفرنسا الدولة السياحية والصناعية ليست أفضل حالاً؛ إذ يتوقع أن يسجل اقتصادها انكماشاً بنسبة 8,2% في 2020، ثم انتعاشاً نسبته 7,4 في المئة في النشاط في عام 2021.

أما الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو، ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها، فستشهد انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6,5% في 2020، وهولندا بنسبة 6,8%، وفقاً لتوقعات الربيع للمفوضية الأوروبية.

نتيجة هذا الركود التاريخي، يتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو وأن تزداد ديونها بشكل كبير في 2020 قبل تحسن الوضع في 2021.

لكن الدول التي كانت هشة قبل الأزمة ستعاني التبعات أكثر من غيرها.

فإيطاليا الدولة التي فجعت بأكبر عدد من الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد في منطقة اليورو ويثير الوضع فيها قلق شركائها الأوروبيين، ستشهد ارتفاعاً هائلاً في دينها العام ليبلغ 158,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، مقابل 134,8% في 2019.

وبين الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو، وحدها اليونان تعاني وضعاً أسوأ بدين عام بلغ 196,4% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020.

أما العجز العام لإيطاليا ثالث اقتصادات منطقة اليورو فيتوقع أن يكون الأكبر بين الدول الـ19 وأن يبلغ 11,1% هذه السنة.

تفيد توقعات المفوضية أن يرتفع دين فرنسا بشكل كبير ليصل إلى 116,5% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 111,9% في 2021، وقد بلغت 98,1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

أما العجز العام فيتوقع أن يبلغ 3% من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 ويرتفع إلى مستوى «غير مسبوق» في 2020، إلى 9,9% من إجمالي الناتج الداخلي.

وقالت المفوضية الأوروبية: إن هذا العجز يمكن أن يبلغ 4,0% في 2021 «إذا لم تتغير السياسات وإذا افترضنا أن الإجراءات لمكافحة الوباء لن تطبق سوى في 2020».

وألمانيا وهولندا، الصارمتان جدا في الموازنات في الأوقات العادية، تخلتا هذه السنة عن تشددهما لمساعدة الشركات على تجاوز امتحان العزل.

لذلك، سيبلغ العجز العام في ألمانيا 7% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، بعد فائض نسبته 1,4% في 2019. لكن في 2021 يتوقع أن يتراجع هذا العجز إلى 1,5%.

أما في هولندا فيفترض أن يبلغ العجز العام 6,3% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بعدما كان الفائض نسبته 1,7% في 2019. وسيتراجع إلى 3,5% في 2021.

وتسعى أوروبا إلى فك العزل الذي أدمى القطاعات الحيوية، وأعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلميس الأربعاء عن تخفيف جديد لإجراءات العزل وإعادة فتح المتاجر التي لا تبيع السلع الأساسية اعتباراً من الاثنين في ظل شروط صارمة. وخلّف الوباء في بلجيكا 8 آلاف وفاة.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن: إن الحكومة قد تقرر إعادة فتح المطاعم ومراكز التسوق وتجار التجزئة الكبار في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد نتائج إيجابية من الاستجابة المبكرة لوباء الفيروس التاجي. وكانت فريدريكسن تتحدث إلى وسائل الإعلام المحلية قبل نقاش بين قادة الحزب حول المرحلة التالية من تدابير الاحتواء.

وكانت الدنمارك من أوائل الدول التي فرضت قيوداً صارمة وواحدة من أولى الدول التي بدأت عودة تدريجية إلى طبيعتها. تمكن الأطفال الصغار من العودة إلى المدرسة وتسعى الآن للسماح لجميع طلاب المدارس الابتدائية بالعودة أيضاً.