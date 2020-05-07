رئيس «أوبر» يتنازل عن راتبه الأساسي بعد تسريح 14% من الموظفين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منصة «أوبر» أنها ألغت 3700 وظيفة وسط ركود كبير في عمليات نقل الركاب؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ويصل الإلغاء إلى نحو 14% من القوى العاملة في الشركة العملاقة في مجال سيارات الأجرة؛ لكنّه لا يشمل سائقيها المتعاقدين.

أعلنت الشركة أيضاً أنّ رئيسها التنفيذي دارا خسروشاهي سيتنازل عن راتبه الأساسي للفترة المتبقية من العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة عشية نشر تقرير أرباح الشركة العملاقة، وبعد تخفيض منافستها الأمركية ليفت لعديد موظفيها بنحو 17%.

قال دانييل إيفيس من شركة ويدبوش للأوراق المالية: إنّ «الخطوة التي تم اتخاذها اليوم لخفض التكاليف قبل إعلان الأرباح غداً هي خطوة مؤلمة؛ لكنها للأسف خطوة ضرورية».

وتابع: «على الجانب الآخر من هذا الوادي المظلم من المرجح أن يبدو نموذج أعمال أوبر مختلفاً جداً في السنوات القليلة القادمة (على الأقل) ويجب على الشركة ترشيد التكاليف وتصغير عملياتها للتركيز على تحقيق الربحية على خلفية هذا الوضع الجديد».

يأتي إعلان «أوبر» بعد إعلان شركة «كريم» التابعة لها أنها ستقوم بتسريح 536 موظفاً يمثلون 31% من قوتها العاملة؛ بسبب تأثيرات فيروس «كورونا» المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كريم» مدثر شيخا في بيان نشر في وقت متأخر الاثنين «ابتداء من الغد ولمدة ثلاثة أيام مقبلة سيغادر كريم 536 زميلاً وزميلة، أي 31 % من إجمالي موظفي الشركة».

وجاء قرار «كريم» بعد وقت قصير من إعلان شركة «اوبر» المالكة لها عن وقف خدمات توصيل الطعام التابعة لها «أوبر ايتس» في سبع دول بما في ذلك السعودية من الشهر المقبل في إطار نقلة استراتيجية للشركة التي تلقت ضربة قوية مع ملازمة الناس منازلهم؛ بسبب جائحة «كوفيد-19».

بينما سيتم دمج عمليات «أوبر إيتس» في الإمارات مع «كريم».

بحسب شيخا فإن «كريم» قامت في الأسابيع الماضية بتخفيض أو وقف النفقات غير الضرورية، «إلا أنها وبكل أسف لم تكن كافية».

وستقوم الشركة أيضاً بوقف خدمة «باص كريم» للنقل الجماعي.

وقال شيخا: إن كل موظف يتم تسريحه سيحصل «على مكافأة لا تقل قيمتها عن راتب ثلاثة أشهر نظير إنهاء خدمته، وشهر واحد من استحقاق الأسهم». وتأسست شركة «كريم» عام 2012 وتتّخذ من دبي مقراً لها.

وكانت «أوبر» استحوذت في عام 2019 على «كريم» لقاء 3,1 مليار دولار في أكبر عملية استحواذ تكنولوجي في المنطقة.