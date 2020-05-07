1316 صفقة عقارية على الخريطة خلال فترة الإغلاق في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

على الرغم من اضطرار سوق العقارات في دبي للتعامل مع الإغلاق الكامل في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، فإن الأدوات المبتكرة مثل العروض الحية والجولات الافتراضية ساعدت في تسجيل 1824 صفقة بيع تزيد قيمتها على 3.62 مليار درهم خلال شهر إبريل/نيسان 2020 وفقاً لإحصاءات «داتا فايندر»، منصة البيانات التابعة لـ«بروبرتي فايندر».

واستحوذت العقارات على الخريطة على 72٪ من إجمالي المعاملات بواقع 1316 صفقة، وكانت أهم مواقع البيع على الخريطة:

* «ذا لاغونز» في «ميناء خور دبي» (123 صفقة)، «دائرة قرية جميرا» (112)، فيلانوفا (110)، أم سقيم (105)، وخليج الأعمال (97).

في المقابل كان حجم المعاملات للسوق الثانوي أقل بكثير من السوق غير المخطط لها؛ حيث استحوذت كل من «دبي مارينا» (40 صفقة) و«نخلة جميرا» (39) على الحصة الأكبر منها كما هي الحال دائماً، وجاءت بعد ذلك «مدن» (31) و«وسط مدينة دبي» (26) و«دبي هيلز» (21).

ومن أهم المجتمعات لبيع الشقق «دائرة قرية جميرا» (125 صفقة)، «ميناء خور دبي» (123)، «أم سقيم» (105)، «وسط مدينة دبي» (92)، «جميرا بيتش ريزيدنس» (86). أما من حيث الفلل فكانت، «فيلا نوفا» (118)، سيرينا (36)، «دبي الجنوب» (26)، «جميرا» (18)، و«المرابع العربية» (12).

وتُظهر بيانات طلب البحث في «بروبرتي فايندر» اهتمامات واتجاهات الباحثين عن عقار. بالنسبة لدبي بشكل عام، سيطرت «دبي مارينا» و«نخلة جميرا» على طلب البحث؛ حيث شكلت المنطقتان 21٪ من جميع عمليات البحث في شهر إبريل/نيسان 2020. ويلي ذلك و«سط مدينة دبي» بنسبة 7.2٪، «دبي هيلز استيت» مع 4.8٪، و«دائرة قرية الجميرا» 4.2٪. ومن أهم الكلمات الرئيسية التي استخدمها المستهلكون لشهر إبريل هي «خطة الدفع» و«تمت ترقيتها» و«سافيو» و«المفروشة» و«التجمع»، وهو ما يظهر أن المستهلكين يبحثون عن مساحة أكبر وشروط دفع أفضل.

ومنذ بداية شهر مارس/آذار، عندما بدأت أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، كانت نسبة عمليات البحث على بوابة مكتشف العقارات للفلل أو التاون هاوس أعلى من الشقق. يستمر هذا الاتجاه في النمو حتى بعد أن خفت حدته. ومقارنة مع الأسابيع السابقة، ارتفعت استفسارات المبيعات المقدمة لوكلاء الفيلات في دبي بنسبة 30% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي، كما ارتفعت فرص الإيجار للفلل للأسبوع الثاني على التوالي بزيادة 56٪ خلال نفس الفترة.