الأسهم تفشل في الاحتفاظ بالمكاسب بضغوط «القيادية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فشلت الأسهم المحلية في الحفاظ على الصعود، لتعود مجدداً إلى المسار الهابط، رغم الانطلاقة المستقرة نسبياً عند افتتاح جلسة، الأربعاء، وفيما نجح صعود «الإمارات دبي الوطني» في تقليص تراجع مؤشر سوق دبي إلى 0.65%، هبط مؤشر سوق أبوظبي 2%، بضغط جماعي من «القياديات».

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، لم ينجح في الصعود سوى سوق الكويت بنسبة 0.28%، في مقابل نزول السوق السعودي 0.83%، وسوق مسقط 0.57%، وسوق البحرين 0.77%.

محلياً، ضغطت مبيعات الأجانب (غير العرب) على سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بصافي استثمار بنحو 100 مليون درهم كمحصلة بيع (41 مليون درهم في أبوظبي، و59 مليون درهم في دبي).

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 339.4 مليون درهم، منها 217.4 مليون درهم في دبي، و122 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 243.5 مليون سهم، توزعت بواقع 209.6 مليون سهم في دبي، و33.94 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي إلى 1919 نقطة

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.65% إلى مستوى 1919 نقطة، متأثراً بنزول أسهم شركات العقار والخدمات والاستثمار والسلع والاتصالات. ونزل قطاع العقار 1.68% بفعل نزول «إعمار العقارية» 2.34%، و«إعمار للتطوير» 1.42%، و«إعمار مولز» 0.84%، و«الاتحاد العقارية» 0.69%، و«داماك» 0.86%، و«أرابتك» 1.75%، فيما مقابل ارتفاع وحيد لـ«ديار» بنسبة 0.37%. وهبط قطاع الاستثمار 2.35% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 2.63%، و«سوق دبي المالي» 2.71%، و«شعاع» 0.67%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع البنوك 0.14% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.8%، بالرغم من نزول «دبي الإسلامي» 1.42%. كما ارتفع قطاع النقل هامشياً 0.04% مع ارتفاع «أرامكس» 3.46%، في مقابل نزول «العربية للطيران» 3.73%، و«الخليج للملاحة» 1.08%.

سوق أبوظبي عند 4021 نقطة

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من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2% إلى مستوى 4021.55 نقطة، مع هبوط المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة في مقابل ارتفاع الطاقة.

وانخفض قطاع البنوك 2.21% بفعل انخفاض «أبوظبي الأول» 2.83%، و«أبوظبي التجاري» 1.46%، وذلك في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.59%. وتراجع قطاع العقار 1.7% مع تراجع «الدار» 1.74%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.14%. ونزل قطاع الاتصالات 2.41% بعد نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وهبط قطاع الاستثمار 2.87% متأثراً بهبوط «العالمية القابضة» 2.96%، و«الواحة كابيتال» 4.55%، في مقابل ارتفاع «إشراق» 1.14%. وعلى العكس، ارتفع قطاع الطاقة 1.1% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 0.59%، و«طاقة» 4%، و«أدنوك للتوزيع» 0.72%.

تداولات قوية على «الإمارات دبي الوطني»

وتصدر «السلام البحرين» المزدوج الإدراج التداولات في سوق دبي بقيمة 45.25 مليون درهم، مغلقاً عند 0.629 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قيمتها 44.7 مليون درهم، وأغلق عند 8.44 درهم، ثم «إعمار العقارية» مستقطباً 24.34 مليون درهم من التداولات، ليغلق عند 2.5 درهم.

وفي سوق أبوظبي، كانت التداولات الأكثر من نصيب «أبوظبي الأول» بـ27.7 مليون درهم، مغلقاً عند 10.98 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بلغت 21.3 مليون درهم، وأقفل عند 14.6 درهم، ثم «الوثبة للتأمين» بسيولة بلغت 13.7 مليون درهم، ليغلق سعره عند 9.29 درهم.

وسجل الارتفاع الأكثر «جلفا للمياه» وزاد قرب الحد الأقصى 14.78% مغلقاً عند 19.8 درهم، وفي المقابل، سجل «العربية للطيران» الانخفاض الأكثر بنسبة 3.73% ليغلق عند 1.03 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 41 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، ومليون درهم فقط محصلة شراء الخليجيين، و37.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 41 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء أيضاً، بصافي استثمار بلغ 59 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.76 مليون درهم محصلة شراء العرب، و14.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و39 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 59 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأربعاء، على أسهم شركات «ديار»، و«الدار»، و«أرامكس»، و«دي إكس بي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع»، و«إعمار العقارية»، و«سوق دبي المالي».

وسيطرت عمليات التسييل مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية، وبصافي استثمار بلغ نحو 70 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 58.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و11 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 70 مليون درهم محصلة شراء، منها 58.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي و11 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.