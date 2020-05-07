282 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» بتراجع 22.5%

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، عن تسجيل ربح صافي في الربع الأول 2020 بنحو 281.7 مليون درهم، بتراجع 22.5% مقارنة مع 363.63 مليون درهم في الربع الأول 2019.

وبلغت إجمالي العائدات نحو 1.26 مليار درهم، مقابل 1.32 مليار درهم في الربع الأول 2019.

وبلغ هامش الربح قبل الضرائب نحو 24%، فيما وصل العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب 10.9%. وبلغت الأصول غير المرهونة نحو 6.6 مليار دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «بشكل عام، تميز الربع الأول من عام 2020 بسيولة أقوى، مع استمرار كفاية رأس المال دون تغيير، وانخفاض الربحية. وقد انخفضت الإيرادات وصافي الدخل في الربع الأول من عام 2020 بشكل أساسي بسبب انخفاض عدد الطائرات في محفظة الطائرات المملوكة بواقع 20 طائرة تقريباً نتيجة مبيعات الأصول في عام 2019، وتوقيت الربح من مبيعات الطائرات. ولم نشهد حتى الآن زيادة ملحوظة في المخصصات المتعلقة بالتأثير على عملائنا من هذا الوباء؛ ونتوقع أن يتغير هذا في الربعين الثاني والثالث من عام 2020. وقد شهدنا زيادة في المتأخرات؛ حيث يتأخر العملاء الذين يواجهون صعوبات في السيولة في الوفاء بالتزاماتهم».

وأضاف: «أصبحت السيولة لدينا أقوى خلال الربع الأول من عام 2020. فحتى تاريخ 30 إبريل 2020، تجاوزت السيولة المتاحة لدينا 2.8 مليار دولار، تشمل 577 مليون دولار من الرصيد النقدي غير المقيد و 2.2 مليار دولار من خطوط الائتمان الملتزم بها المتاحة، علماً بأن 73 % من إجمالي خطوط الائتمان الملتزم بها غير مسحوبة، كما أننا لسنا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية تتعلق بالسيولة لتقديم مساعدة إضافية لعملائنا، وتمويل نمو المستحقات التجارية وتلبية جميع متطلبات السيولة

الأخرى».

وختم: «حتى تاريخ 30 إبريل 2020 أيضاً، وافقنا على طلبات تأجيل للإيجار من 25 عميلاً بقيمة إجمالية للإيجارات المؤجلة بلغت 5% من الإيرادات السنوية المعلنة. كما نقوم حالياً بتقييم طلبات تأجيل للإيجار من 33 عميلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الطلبات 10% من الإيرادات السنوية المعلن عنها».