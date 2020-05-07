إيطاليا.. الركود العميق والرهان الصعب للنهوض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرمز تشييد جسر في مدينة جنوى، الأسبوع الماضي، إلى إرادة إيطاليا في النهوض بعد أزمة كوفيد-19، حيث يمكن أن تستخدم مشاريع البنى التحتية لإنعاش الاقتصاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع.

وأعلن بيترو ساليني المدير التنفيذي لشركة «ساليني إمبريليو» متوجهاً إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: «أتوسل إليكم. اقترحوا على البلاد خطة استثنائية كخطة مارشال لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد».

وبعد إدارة أزمة صحية دامت ثلاثة أشهر تسببت بوفاة نحو 30 ألف إيطالي، شارك رئيس الحكومة في 28 نيسان / إبريل في انتهاء أعمال بناء جسر جنوى الذي سيفتتح الصيف المقبل. وأعيد بناء الجسر بعد انهيار جسر موراندي المعلق في آب / أغسطس 2018، وهو ما أدى إلى مقتل 43 شخصاً.

وإضافة إلى موازنة البلاد التي هي في وضع حساس جداً، باتت العقبات هائلة بحسب إريك جونز الاختصاصي في الاقتصاد السياسي في جامعة جون هوبكينز الأمريكية، الذي قال: إن الدولة الإيطالية لديها سمعة بالتأخر في الدفع، و«العديد من هذه المشاريع بانتظار خطوة أولى، لكنها تثير جدلاً وتتعرض للتعطيل لأسباب بيروقراطية».