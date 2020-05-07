«دناتا» تهدد بالانسحاب من أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مزورد خدمات الطيران «دناتا»، هددت بالانسحاب من أستراليا بعد استبعادها من برنامج الدعم الحكومي لمواجهة «كوفيد-19» على اعتبارها شركة أجنبية.

وبحسب الصحيفة، منعت الحكومة الأسترالية الشركات المملوكة بالكامل من قبل حكومات أجنبية من الاستفادة من برنامج «جوب كييبر» (المحافظة على الوظائف) بقيمة 130 مليار دولار أسترالي (84 مليار دولار)، والذي يوفر الأموال العامة للشركات لمواصلة دفع أجور العمال الذين تم تسريحهم؛ بسبب الوباء.

يذكر أنه تم استبعاد شركة «سيرتيس» المملوكة من صندوق الاستثمار الحكومي في سنغافورة من برنامج الدعم أيضاً، ما أدى إلى الاستغناء عن 1200 وظيفة هذا الأسبوع.

تأتي الخطوة لاستبعاد بعض المجموعات المملوكة للأجانب من البرنامج على خلفية مخاوف متزايدة من أن الحكومات ستلجأ إلى الحمائية في أعقاب الأزمة الصحية. وشددت أستراليا مؤقتاً قواعد الاستحواذ الأجنبية للشركات؛ للحماية من بيع الأصول بسعر رخيص نتيجة للأزمة الصحية.

وقالت «دناتا»: «الاستبعاد من مخطط الدعم الحكومي يعرض أكثر من 4500 وظيفة للخطر، بينما يتم ترك الموظفين وعائلاتهم من دون دخل. ونتيجة لذلك، فقد اضطررنا إلى مراجعة الجدوى المتوسطة والطويلة الأجل لشركتنا في أستراليا، بما في ذلك خدمات مناولة المطاعم والشحن والمناولة الأرضية والتجزئة والضيافة».

وقال مايكل كين، السكرتير الوطني لاتحاد عمال النقل، نعتقد أنه ستكون هناك عواقب وخيمة على الاقتصاد إذا انسحبت شركات حيوية في المطار مثل «دناتا» وغادرت أستراليا.