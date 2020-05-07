أرباح «والت ديزني» تتهاوى 91%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح شركة «والت ديزني» بأكثر من 91% خلال الربع المالي الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت الإيرادات بأقل من التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 460 مليون دولار (0.26 دولار للسهم) خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 5.45 مليار دولار (3.53 دولار للسهم) في الفترة نفسها في 2019.

وفي ما يتعلق بنصيب السهم من الأرباح باستبعاد البنود غير المتكررة، فقد بلغ 0.60 دولار خلال الربع المالي الثاني من عام 2020، مقارنة مع 1.61 دولار للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيصل إلى 91 سنتاً للسهم، في حين ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 21% إلى 18 مليار دولار في ثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 14.9مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية ستصل إلى 18.06 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الشبكات الإعلامية بنحو 28% لتصل إلى 7.25 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني، في حين تسببت عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا في تراجع عائدات قطاع المتنزهات والتجارب والمنتجات الاستهلاكية إلى 5.5 مليار دولار في الربع المالي الثاني، مقارنة مع 6.17 مليار دولار في نفس الفترة من 2019.

فيما أعلنت الشركة الأمريكية ارتفاع عدد المشتركين في خدمة «ديزني بلس» التي تم إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 33.5 مليون مشترك.