«الإمارات» تعتزم تشغيل 100 طائرة ركاب لنقل الشحنات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تخطط «الإمارات للشحن الجوي» لزيادة عدد طائرات الركاب المستخدمة في عمليات الشحن الجوي إلى 100 طائرة، خلال الأسابيع المقبلة، من 70 طائرة في الوقت الحالي، لزيادة الطاقة الاستيعابية المخصصة للشحن لضمان انسيابية حركة المنتجات الغذائية، والسلع المواد الأساسية، خاصة الأدوات اللازمة لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).

وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، في لقاء مع الصحفيين عن بعد، إن «الإمارات للشحن الجوي» تستخدم 70 طائرة ركاب من طراز «بوينج 777»، إضافة إلى أسطول طائرات الشحن الجوي البالغة 12 طائرة، حيث تعمل الشركة بطاقة 82 طائرة في الوقت الحالي، وتخطط الشركة لزيادة عدد طائرات الركاب في المرحلة المقبلة إلى 100 طائرة، وفقاً للأوضاع والظروف التي ستطرأ على القطاع.

وأكد أن الشركة استطاعت خلال فترة قصيرة من بدء تعليق رحلات الركاب، إنشاء شبكة شحن جديدة ذات تغطية شاملة، باستخدام الطاقة التي توفرها طائراتها.

وأضاف سلطان أن الشركة تعمل على ضمان استمرارية تدفق البضائع والسلع والمواد الأساسية، إضافة إلى المنتجات الطبية وأدوات فحص فيروس «كوفيد 19»، من، وإلى دولة الإمارات، إضافة إلى دعم الدول الأخرى في العالم بالمنتجات الضرورية، خاصة أدوات الحماية الشخصية.



زيادة مستويات الطلب



وأوضح أن زيادة عدد طائرات الركاب التي ستستخدمها في عمليات الشحن إلى 100 طائرة خلال الأسابيع المقبلة، تأتي تماشياً مع زيادة مستويات الطلب على الشحن الجوي، ومن مختلف الأسواق، خاصة مع توقف رحلات المسافرين التي كانت تحمل جزءاً من الشحن الجوي، إضافة إلى توقف بعض رحلات الشحن في العالم.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على توفير طاقة الشحن اللازمة لضمان تدفق السلع الأساسية إلى الدولة، والمحافظ على المخزون الغذائي، من خلال طائرات الركاب عريضة البدن التي توفر طاقة استيعابية تتراوح ما بين 50 إلى 60 طناً، في عنابر الشحن السفلية، ومقصورة الركاب، وتصل إلى نحو 110 أطنان للطائرات المخصصة للشحن.

وأشار إلى أن الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة إلى تحويل بعض الطائرات المخصصة للركاب إلى الشحن، من خلال إزالة المقاعد على متن الطائرات، ما يساهم في توفير مساحة أكبر، وطاقة تصل إلى 75 طناً للرحلة الواحدة، خاصة في الرحلات التي تحتاج إلى مساحة أكثر من الوزن عند نقل البضائع، مثل أدوات الحماية الشخصية، والأقنعة، وأدوات الفحص، وغيرها، وهذا يمكّن الشركة من شحن أكبر عدد ممكن من هذه المنتجات.



3500 طن يومياً

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وقال سلطان إن «الإمارات للشحن الجوي» توفر في الوقت الحالي طاقة شحن يومية تصل إلى 3500 طن عبر 82 طائرة، حيث تشغل الشركة 600 رحلة مغادرة أسبوعياً من دبي، بعامل حمولة يصل إلى 100%، مقارنة مع 6 إلى 7 آلاف طن يومياً، كانت تشغلها الشركة قبل أزمة (كوفيد 19) من خلال طائرات الشحن والسعة المتاحة على أسطول طائرات الركاب.

وأضاف: الإمارات للشحن الجوي تشغل خدماتها إلى شبكة واسعة من الوجهات حول العالم في إطار ربط الأسواق ببعضها بعضاً، مشيراً إلى أنه واعتباراً من الأسبوع الأول من مايو/ أيار 2020، شغلت الشركة رحلات شحن منتظمة أسبوعياً إلى 67 وجهة عالمية عبر قارات العالم الست، بما في ذك 11 وجهة في الشرق الأوسط، و7 في إفريقيا و22 في آسيا، و6 وجهات في أستراليا، و15 في أوروبا، وست مدن في الأميركتين.

وذكر أن «الإمارات للشحن الجوي» تعمل على تكييف عملياتها التشغيلية لتعزيز الربط العالمي، كما قامت بدمج عملياتها ونقلها مؤقتاً، إلى مطار دبي الدولي، وإضافة إلى نقل الإمدادات الطبية الحيوية حول العالم، تلعب الإمارات للشحن الجوي أيضاً دوراً محورياً في نقل المواد الغذائية إلى دولة الإمارات، ودول الخليج، والشرق الأوسط، عامة، كما تعمل الشركة على دعم الاقتصادات ومساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على مواصلة أعمالها من خلال المحافظة على استمرار وانسيابية سلاسل التوريد العالمية.

وقال إن الإمارات للشحن الجوي تنقل أيضاً مواد أخرى، تشمل المنتجات سريعة العطب والمنتجات الطازجة، ودعمت بذلك قطاع الزراعة والصادرات في العديد من الدول، وأمّنت وصول الفاكهة والخضار، وغيرها من المنتجات الطازجة إلى المستهلكين.

وأضاف أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الحكومات في العالم لدعم الاقتصادات المحلية من خلال نقل منتجات على رحلاتها، حيث تعاونت مع حكومتي أستراليا، ونيوزيلندا، للمساعدة في نقل المنتجات الطازجة الزراعية لدعم المزارعين في هذه الدول، إضافة إلى الصادرات الرئيسة الأخرى إلى أسواق الاستهلاك العالمية، مع ضمان استمرار تدفق الإمدادات الرئيسة، بما في ذلك المعدات والأدوية إلى هاتين الدولتين.



جسر جوي



وأشار إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» توفر جسراً جوياً عالمياً لنقل المنتجات، مثل المواد الغذائية والأدوية، وكذلك المعدات والآلات والمكونات الأخرى التي تعتبر حيوية لاستمرار أعمال الصناعات الأساسية.

وأضاف أن الشركة تواصل ربط الأسواق ذات الإنتاجية العالية، مثل هونج كونج، والصين، مع بقية دول العالم خلال هذه الفترة، إذ ضاعفت الشركة من الطاقة الاستيعابية إلى هذه الأسواق مع تشغيل الطائرات المخصصة للشحن إلى هذه الأسواق.

وذكر أن الناقلة شغلت رحلات شحن بموجب الحرية الخامسة بين الصين، وأمريكا، لنقل المعدات الطبية خلال الفترة الماضية، من خلال نحو 100 رحلة ما بين منتصف إبريل/ نيسان، حتى نهاية مايو/ أيار.

وبيّن أن الناقلة تضطر إلى الحصول على موافقات مستقلة بخصوص تسيير رحلات شحن جوي باستخدام طائرات الركاب، مشيراً إلى أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة بخصوص تواجد طاقمين اثنين، على رحلات الشحن، لتولي قيادة الطائرة ذهاباً، وإياباً، في هذه الظروف الاستثنائية، ما يقلل من احتكاك الطاقم مع أشخاص آخرين أثناء تشغيل الرحلات.



أسعار النفط



وقال إن أسعار خدمات الشحن الجوي سجلت ارتفاعاً طفيفاً لتغطية التكاليف، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام طائرات الركاب للشحن على المستوى العالمي، مع ارتفاع الطلب، لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة قلل من حجم التكاليف التشغيلية لشركات الطيران بشكل عام، وساعدها على إدارة النفقات.

وذكر أنه إلى جانب السوق الإماراتية، تواصل «الإمارات للشحن الجوي» إمداد مختلف دول العالم بالسلع والمنتجات التي تحتاج إليها في هذه الأوقات، لافتاً إلى أن لجنة الأمن الغذائي في إمارة دبي، وكل اللجان المشكلة على مستوى الدولة، تواصل العمل باستمرار لدعم الاحتياجات الغذائية للدولة، بما في ذلك مواصلة إمداد المخازن بالسلع، مشيراً إلى أن هذه اللجان وفرت مستودعات ومخازن كبيرة في إطار دعم سياسة الأمن الغذائي للدولة.

ولفت إلى أن التركيز ينصب على الدول المصدرة للغذاء بالنسبة للدولة، والعالم، إضافة إلى تأمين المواد الأساسية وأدوات الحماية الشخصية الصحية التي تشهد طلباً قوياً على مستوى العالم.

وأشار إلى أن إغلاق الدول بسبب وباء «كوفيد 19» كان من أبرز التحديات التي تواجه الشحن الجوي، خاصة في نقل البضائع، أو المنتجات من المصانع والمزارع إلى المطارات، موضحاً أنه كان هنالك تنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة لخلق مسارات لهذه الشحنات إلى المطارات، ومن ثم نقلها.