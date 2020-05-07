اليوم تزدحم بها الأرض.. قريباً تزدحم بها السماء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تجثم على أراضي مطارات العالم اليوم الطائرات التي كانت بالأمس تجوب أرجاء السماء، على أمل أن تعود مجدداً لتمتلئ السماء مع انتهاء الاستجابة لحملات «خلّك في البيت» التي طبقتها دول العالم شرقاً وغرباً.

والتقط القمر الاصطناعي «خليفة سات» صوراً لعدد من مطارات العالم أثناء فترة تعليق حركة الطائرات المؤقتة بين شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان تشمل مطارات دبي، وشانجهاي ولوس أنجلوس، وبكين وباريس في إطار الجهود الضخمة التي تبذلها مطارات العالم، باتباع الإجراءات الوقائية ودعم المبادرات الدولية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس عمار سيف المهيري، رئيس قسم معالجة الصور في مركز محمد بن راشد للفضاء: «نمر في هذه الأيام بفترة استثنائية بسبب جائحة «كوفيد ـ 19»، التي كان لها تأثير في انبعاثات المناخ، ونسب التلوث الجوي على الأرض. ويمكننا استخدام البيانات التي نحصل عليها من «خليفة سات» لاستكشاف الظواهر الناجمة عن تأثير الوباء في مناطق مختلفة حول العالم».

ويمتلك «خليفة سات»، خمس براءات اختراع، وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%، حيث يعد أكثر الأقمار الصناعية تطوراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.