«مايكروسوفت» تضخ مليار دولار في «السحابة» البولندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة مايكروسوفت، في بيان، إنها ستستثمر مليار دولار في بولندا، في إطار خطة تشمل افتتاح مركز بيانات هناك لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للشركات، والمؤسسات الحكومية.

وقالت «مايكروسوفت» إنها وقعت اتفاقاً مع مزود الخدمة المحلي شمورا كايوفا (السحابة الوطنية)، لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة التي تقع في وسط أوروبا، لجعل نفسها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في بيان «أعتقد بقوة أن استثمار «مايكروسوفت» في بولندا سيكون مهماً للشركات والمؤسسات العامة، والنظام التعليمي، وسيمكنها من التحول رقمياً، وتطبيق معايير جديدة للعمل».

ومن المقرر أن تستمر الشراكة مع «مايكروسوفت» لمدة سبع سنوات، وسوف تشمل تدريباً في بولندا على التكنولوجيا المعتمدة على الحوسبة السحابية.