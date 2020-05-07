اعتراف دولي لمركز تدريب «الطيران المدني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت «اي اكت» الدولية لاستشارات الطيران والتدريب، الذراع التجارية للهيئة العامة للطيران المدني، على العضوية المنتسبة في برنامج «ترين أير بلس» التابع لمنظمة للطيران المدني الدولي «الأيكاو». وسيساهم هذا الإنجاز الذي حصدته «اي اكت» على العمل بشكل وثيق بجانب شركائها مع منظمة الطيران المدني الدولي «الأيكاو» لتطوير وتقديم التدريبات القائمة على الكفاءة مستقبلاً.

وتمكنت «اي اكت» خلال ثلاث سنوات منذ تأسيسها من تدريب أكثر من 1500 متخصص في مجال الطيران من أكثر من 100 منظمة طيران في الإمارات ودول العالم من خلال تقديم أكثر من 120 برنامجاً تدريبياً يقدمه أكثر من 45 خبيراً في مجال الطيران.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: إن هذا الإنجاز يعد أول اعتراف دولي تلقته «اي اكت». نعمل حالياً على التعاون مع جهات الطيران الدولية والجامعات البارزة في المنطقة وجميع أنحاء العالم كجزء من رؤيتنا المستقبلية لتصبح «اي كت» أحد مراكز التدريب الرائدة في المنطقة.

وأضاف: نظراً للتحديات التي نواجهها مع تفشي فيروس «كوفيد-19»، قمنا بتحويل جميع الدورات التدريبية المخطط لها لعام 2020 إلى تدريب افتراضي، وذلك استمراراً لتحقيق هدفنا في تطوير الموارد البشرية وضمان توافر مهنيين مؤهلين ومختصين في مجال الطيران حول العالم. ومع الأخذ ضمن الحسبان للتغييرات المستمرة في اللوائح والتحديثات ومتطلبات التدريب الحالية في قطاع الطيران، صممت «اي اكت» دوراتها التدريبية في مجال القيادة التنفيذية في الطيران وسلامة الطيران وأمن الطيران وإدارة الجودة والمخاطر واتفاقيات النقل الجوي وتطوير الشركات والتخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي، بالإضافة إلى التدريب الفني والمهارات الشخصية.