شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتقدّم عالمياً في 71 مؤشراً للتنافسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت الإمارات بين المركزين الأول والعاشر عالمياً، ضمن 71 مؤشراً للتنافسية خلال عام 2019 في خطوة عكست الحصيلة الثرية من الإنجازات التي حققتها الدولة، في إطار سعيها لبلوغ المركز الأول في جميع المؤشرات ضمن خريطة المنافسة الدولية التي رصدتها المؤسسات العالمية المتخصصة، ومنها التقرير السنوي للتنافسية لعام 2019 الذي أوردته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات التنافسية، من أجل تمكين الإمارات من بناء استراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي، من خلال الاستفادة من مزايا الدولة التنافسية عبر تأسيس منظومة تعمل على تطوير الموارد البشرية، ورأس المال والثروات الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، عن طريق تسخير تنافسية الاقتصاد لتعزيز الإنتاجية في جميع القطاعات.

وشملت المؤشرات التي حازت فيها دولة الإمارات هذه المراكز المتقدمة خلال العام الماضي، جميع القطاعات ومنها الاقتصاد والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا والتجارة، والحسابات القومية والاستثمار والمالية والصحة والسكان، والتعليم والعمل والتوازن بين الجنسين، والمجتمع والبيئة والطاقة والمياه.

* حازت الدولة المركز الأول في مؤشر ريادة الأعمال، وفق تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، إضافة إلى المركز الأول أيضاً في مؤشر التضخم ومؤشر الفرص والتحديات، ومؤشر مرونة الاقتصاد ومرونة الشركات، ومرونة الاقتصاد ومؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤشر معدل الفقر عند خط الفقر الوطني، ومؤشر كثافة أنشطة الأعمال الجديدة، إلى جانب مؤشر الفرص والتهديدات.

* حلت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر العلاقات بين الحكومة والأعمال، وفي المركز الثالث في مؤشر الحوافز الاستثمارية.

أما على مستوى قطاع السياحة، فقد أظهر رصد للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن الإمارات حلت في المركز الأول في مؤشر السياحة والسفر، فيما حازت المراكز من السادس وحتى الثامن على التوالي في مؤشر الاستدامة والتنمية، ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة، ومؤشر فاعلية التسويق لجذب السياح.

* في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حلت الدولة في المركز الأول عالمياً خلال عام 2019، ضمن مؤشر التحول الرقمي، وكذلك في مؤشر النطاق العريض، فيما جاءت في المركز الثاني في مؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا ومؤشر الأمن السيبراني.

* صنفت الدولة في المركز الثالث عالمياً ضمن مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، والمركز الرابع في مؤشر تمويل التطوير التكنولوجي ونفس المركز في مؤشر اشتراكات إنترنت الألياف البصرية، والخامس في مؤشر «مستخدمو الإنترنت».

* حققت الدولة إنجازات كبيرة في قطاع التجارة، حيث بلغت المركز الرابع عالمياً في مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية، والمركز الخامس في مؤشر الصادرات من السلع، وكذلك مؤشر سياسة الحماية والمركز السادس في مؤشر صادرات السلع للفرد.

* في قطاع الحسابات القوية، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الإنتاجية الكلية، والمركز الرابع في مؤشر إنتاجية العاملين، والخامس في مؤشر إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس في مؤشر نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي.

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* في قطاع الاستثمار حازت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشر رأس المال الاستثماري، والمركز الرابع في مؤشر توافر رأس المال الاستثماري.

* حازت الإمارات تصنيفاً مميزاً في قطاع المالية، حيث حلت في المركز الأول في مؤشر ديناميكيات الدين ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وجاءت في المركز الثاني في مؤشر تكلفة رأس المال، والمركز الخامس في مؤشر تمويل المعاشات التقاعدية، والمركز نفسه في مؤشر إجمالي الدين الحكومي والسادس في مؤشر قلة عجز الميزانية الحكومية، والمركز التاسع في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

* أما في قطاع السكان فقد حلت الدولة في المركز الثاني عالمياً ضمن مؤشر نسبة نمو السكان خلال عام 2019، فيما جاءت في المركز الأول عالمياً في 7 مؤشرات في قطاع الصحة، ومنها مؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر قلة المشاكل الصحية ومؤشر معدل نقص التغذية، ومؤشر مشكلات التلوث وغيرها من المؤشرات الأخرى في القطاع ذاته.

* حازت الدولة المركز الأول في خمسة مؤشرات، منها مؤشر الملتحقين بالتعليم العالي في الخارج، ومؤشر معدل إتمام المرحلة الابتدائية، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ومؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر الطلاب الدوليين، في حين حلت في المرتبة الثالثة في مؤشر نقل المعرفة، والمركز الرابع في مؤشر مدة التدريب في المهنة، والمركز الخامس في مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.

* في مجال التوازن بين الجنسين جاءت الدولة في المركز الرابع عالمياً في مؤشر الفرص القيادية للنساء. أما في مجال المجتمع فقد حلت بالمركز الأول في مؤشر قلة نسبة الإعالة، والمركز الثاني في مؤشر الثقة العامة في السياسيين.

* في قطاع البيئة حققت المركز الأول في مؤشر الرضى عن جهود المحافظة على البيئة، والمركز الثالث في مؤشر القوانين البيئية والخامس في مؤشر التنمية المستدامة، والمركز السادس في مؤشر مشاكل التلوث.

* في قطاع الطاقة والمياه حلت الدولة في المركز الأول في مؤشر الحصول على الكهرباء، والمركز نفسه في مؤشر الصرف الصحي، والمركز الثاني في مؤشر الوصول إلى الكهرباء، والخامس في مؤشر إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، وجاءت بالمركز التاسع في مؤشر البنية التحتية، والعاشر في مؤشر إنتاج المياه.