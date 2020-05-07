وزارة التضامن تبدأ صرف المعاشات التي تبدأ من «2000 جنيه» وحتى «3000 جنيه»

تبدأ غدا وزارة التضامن الاجتماعي في عملية صرف معاشات لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف والذي يستمر من غد الخميس حتى يوم السبت 9 مايو وذلك وفقًا لخطة الصرف المعتمدة.

وبالنسبة لفئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات حيث تم الحرص على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال 2000 منفذ.

كذلك الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء من بنك ناصر أو البنوك الأخرى بالإضافة الي الصرف من داخل فروع بنك ناصر البالغ عددها 93 فرعا في كافة أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.