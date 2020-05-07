الاقتصاد

تعرف على قائمة السلع التي ارتفعت صادراتها في فبراير الماضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في شهر فبراير الماضي بلغت نحو 2.69 مليار دولار، مقابل 2.61 مليار دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 3.2%.

 

ورصدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها في فبراير الماضي، وكانت على رأسها صادرات العجائن ومحضرات غذائية بقيمة 67.8 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 60.8 مليون دولار فبراير 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%، يليها الصادرات المصرية من الأدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 30 مليون دولار، مقابل 22.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 32.4%.

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وضمت القائمة أيضًا، الصادرات المصرية من الخضر المجمدة وبلغت 17.2 مليون دولار، مقابل 13.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة، ثم الصادرات المصرية من مستحضرات العطور والتجميل، وبلغت قيمتها 12.5 مليون دولار، مقابل 11.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 11.4%، ثم الصادرات المصرية من الكربون وبلغت 10.8 مليون دولار، مقابل 8.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 28.8%، وأخيرا الصادرات المصرية من غزل القطن بقيمة 10.7 مليون دولار، مقابل 10.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت قيمتها 2.3%.

 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع بلغت نسبته 51.4٪ بقيمة العجز فى الميزان التجارى خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمته نحو 1.95 مليار دولار، مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق.

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