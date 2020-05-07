شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تنشر مادة أرشيفية لزيارة الملك عبدالعزيز آل سعود لميناء رأس تنورة عام 1939 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة أرامكو مادة أرشيفية تُظهر الملك عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته لميناء رأس تنورة شرق السعودية العام 1939، حيث أشرف على تحميل الباخرة "دي سكوفيلد" بالنفط، وهي أول شحنة يتم تصديرها للخارج بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية في السعودية العام 1938.

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